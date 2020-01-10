10.01.2020, 10:24
Эксперты рассказали, что в мире выросли цены на продовольствие
ИА «Ореанда-Новости» Достигли максимума за последние несколько лет цены на продовольствие в мире. Об этом факте заявлено газетой "Коммерсантъ", которая ссылается на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сильнее всего выросли цены на продукты из молока, пальмовое масло и сахар.
В сравнении с остальными продуктами наиболее выросли цены на сыр, молоко (обезжиренное и сухое). В ООН такое положение дел вызвало тревогу: в первую очередь то, что растут цены на продовольствие, касается тех, кто наименее обеспечен, и развивающиеся государства.
В начале 2019 года Андреем Цыгановым, работающим в Федеральной антимонопольной службе России, было сказано, что для того. чтобы развивался успешно отечественный бизнес, необходим рост цен на продукты. По его мнению, рост цен на яйца и мясо птицы произошёл из-за того, что активно развивается этот сектор. Он заявил, что благодаря этому РФ обеспечила на 100 процентов себя данной продукцией.
В сравнении с остальными продуктами наиболее выросли цены на сыр, молоко (обезжиренное и сухое). В ООН такое положение дел вызвало тревогу: в первую очередь то, что растут цены на продовольствие, касается тех, кто наименее обеспечен, и развивающиеся государства.
В начале 2019 года Андреем Цыгановым, работающим в Федеральной антимонопольной службе России, было сказано, что для того. чтобы развивался успешно отечественный бизнес, необходим рост цен на продукты. По его мнению, рост цен на яйца и мясо птицы произошёл из-за того, что активно развивается этот сектор. Он заявил, что благодаря этому РФ обеспечила на 100 процентов себя данной продукцией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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