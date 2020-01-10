Сильнее всего выросли цены на продукты из молока, пальмовое масло и сахар.В начале 2019 года Андреем Цыгановым, работающим в Федеральной антимонопольной службе России, было сказано, что для того. чтобы развивался успешно отечественный бизнес, необходим рост цен на продукты. По его мнению, рост цен на яйца и мясо птицы произошёл из-за того, что активно развивается этот сектор. Он заявил, что благодаря этому РФ обеспечила на 100 процентов себя данной продукцией.