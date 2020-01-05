ИА «Ореанда-Новости» Специалистами Роспотребнадзора были названы самые опасные блюда, предлагаемые в ресторанах, которые способны навредить человеку. Об этом заявлено на сайте ведомства. 

Те, кто посещают рестораны, могут заиметь инфекции или отравиться, когда употребляют в пищу десерты с кремом, салаты со сметаной или майонезом, изделия, приготовленные из рубленного мяса: котлеты, рулеты или паштеты. Также можно отравиться, если употреблять в пищу некачественную шаурму или студни. 

В ведомстве рассказали, что, если фрукты и овощи плохо вымыты, на их поверхности часто выживают различные вирусы и бактерии. 

Также эксперты дали советы тем, кто всё-таки в ресторанах получили отравления. Заявлено, что после посещения врача пострадавшие могут высказать претензии тому, кто владеет заведением. Для этого будет правильным сохранить чек из ресторана. Также, заявляют в ведомстве, необходимо иметь заключение от специалистов.