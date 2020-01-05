05.01.2020, 12:58
Эксперты рассказали, какие блюда в ресторанах они считают наиболее опасными
ИА «Ореанда-Новости» Специалистами Роспотребнадзора были названы самые опасные блюда, предлагаемые в ресторанах, которые способны навредить человеку. Об этом заявлено на сайте ведомства.
Те, кто посещают рестораны, могут заиметь инфекции или отравиться, когда употребляют в пищу десерты с кремом, салаты со сметаной или майонезом, изделия, приготовленные из рубленного мяса: котлеты, рулеты или паштеты. Также можно отравиться, если употреблять в пищу некачественную шаурму или студни.
В ведомстве рассказали, что, если фрукты и овощи плохо вымыты, на их поверхности часто выживают различные вирусы и бактерии.
Также эксперты дали советы тем, кто всё-таки в ресторанах получили отравления. Заявлено, что после посещения врача пострадавшие могут высказать претензии тому, кто владеет заведением. Для этого будет правильным сохранить чек из ресторана. Также, заявляют в ведомстве, необходимо иметь заключение от специалистов.
Те, кто посещают рестораны, могут заиметь инфекции или отравиться, когда употребляют в пищу десерты с кремом, салаты со сметаной или майонезом, изделия, приготовленные из рубленного мяса: котлеты, рулеты или паштеты. Также можно отравиться, если употреблять в пищу некачественную шаурму или студни.
В ведомстве рассказали, что, если фрукты и овощи плохо вымыты, на их поверхности часто выживают различные вирусы и бактерии.
Также эксперты дали советы тем, кто всё-таки в ресторанах получили отравления. Заявлено, что после посещения врача пострадавшие могут высказать претензии тому, кто владеет заведением. Для этого будет правильным сохранить чек из ресторана. Также, заявляют в ведомстве, необходимо иметь заключение от специалистов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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