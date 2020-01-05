Об этом заявлено на сайте ведомства.. Также можно отравиться, если употреблять в пищу некачественную шаурму или студни.В ведомстве рассказали, что, если фрукты и овощи плохо вымыты, на их поверхности часто выживают различные вирусы и бактерии.Также эксперты дали советы тем, кто всё-таки в ресторанах получили отравления. Заявлено, что после посещения врача пострадавшие могут высказать претензии тому, кто владеет заведением. Для этого будет правильным сохранить чек из ресторана. Также, заявляют в ведомстве, необходимо иметь заключение от специалистов.