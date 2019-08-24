24.08.2019, 12:55
Эксперты сообщают о выгоде для России от ссоры США с Данией
ИА «Ореанда-Новости». Экспреты сообщают, что из-за отказа Дании продать США Гренладнию образовался конфликт, который может стать выгодным для России. Речь идёт о строительстве "Северного потока-2". Такой вывод слелало немецкое издание Welt.
Недавно президент Дональд Трамп отменил визит в Данию, потому что премьер Метте Фредериксен назвала его идею о покупке Гренландии "абсурдом". Правительство Дании, в ответ на такой поступок Трампа, может выдать разрешение на строительноство "Северного потока-2" через территориальные воды страны. Несмотря на это, авторы статьи считают эту возможность маловероятной.
В Дании отказ визита находят обидным. В правительстве считают необходимым напомнить, что Гренландия не продаётся. Пресса Дании в шутку предлагает купить вместо этого все США целиком - но только без правительства.
Недавно президент Дональд Трамп отменил визит в Данию, потому что премьер Метте Фредериксен назвала его идею о покупке Гренландии "абсурдом". Правительство Дании, в ответ на такой поступок Трампа, может выдать разрешение на строительноство "Северного потока-2" через территориальные воды страны. Несмотря на это, авторы статьи считают эту возможность маловероятной.
В Дании отказ визита находят обидным. В правительстве считают необходимым напомнить, что Гренландия не продаётся. Пресса Дании в шутку предлагает купить вместо этого все США целиком - но только без правительства.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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