ИА «Ореанда-Новости». Китайский эпидемиолог оценил вероятность начала второй волны коронавирусной инфекции в стране. По мнению Чжун Наньшаня, вероятность возникновения второй масштабной вспышки COVID-19 из-за ввозных случаев крайне низкая.

Главный эпидемиолог КНР отметил, что есть риск завоза и распространения заражения коронавирусом из европейских стран, государств Америки и Юго-Восточной Америки. Однако вероятность появления локальной или масштабной вспышки достаточно мала, так как в Китае все соблюдают профилактические меры.

В Китае продолжают носить маски, соблюдать дистанцию, а также быстро изолируют человека, у которого появилась температура или другие симптомы болезни. Всего в стране заразились свыше 82 тысяч человек, из которых больше 77,5 тысяч выздоровели.