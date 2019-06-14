С соответствующим заявлением выступил Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда.43 случая из зафиксированных больных закончились летальным исходом. Эти сведения предоставлены за период с 1 января по 11 июня 2019 года. По информации, предоставленной эпидемиологическим бюро, число заражённых лихорадкой денге увеличилось в два раза. Причём половина из заболевших приходится на детей. В качестве профилактики и недопущения развития лихорадки по территории королевства местное Министерство здравоохранения подписало соглашение об усилении контроля за размножением комаров. Партнёрами министерства в борьбе с лихорадкой денге стали ещё семь таиландских государственных учреждения.В свою очередь, Роспотребнадзор уже предупреждал российских туристов, выезжающих в Королевство Таиланд, о существовании лихорадки денге и её опасности на организм человека.Вирус передаётся человеку через укусы комаров. Первые симптомы заболевания похожи на гриппоподобное заболевание. В стране нередки случаи, когда лихорадка приводила к летальному исходу. Что касается лечения этой болезни, то каких-либо специальных мер здесь нет.При соблюдении этих условий, показатели смертности могут оставаться ниже 1%.