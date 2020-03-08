ИА «Ореанда-Новости». В апреле Саудовская Аравия планирует поднять нефтедобычу до 10 млн баррелей за сутки. Такие мерыпо мнению саудовского правительствадолжны заставить Россию и иные государства возобновить переговоры по соглашению с участниками ОПЕКговорится в Bloomberg.
Другие издания называют цифру в 12 млн баррелей и отмечаютчто это может привести к хаосу на рынке из-за распространения коронавируса.

Условия добычи чёрного золота менялись не разТакдо конца прошлого года государства договорились снизить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки от показателей 2018 годаВ первой четверти 2020 года было принято решение о сокращении на 1,7 млн баррелей.