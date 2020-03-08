08.03.2020, 23:03
Эр-Рияд нарастит добычу нефти, чтобы оказать давление на Россию
ИА «Ореанда-Новости». В апреле Саудовская Аравия планирует поднять нефтедобычу до 10 млн баррелей за сутки. Такие меры, по мнению саудовского правительства, должны заставить Россию и иные государства возобновить переговоры по соглашению с участниками ОПЕК, говорится в Bloomberg.
Другие издания называют цифру в 12 млн баррелей и отмечают, что это может привести к хаосу на рынке из-за распространения коронавируса.
Условия добычи чёрного золота менялись не раз. Так, до конца прошлого года государства договорились снизить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки от показателей 2018 года. В первой четверти 2020 года было принято решение о сокращении на 1,7 млн баррелей.
Другие издания называют цифру в 12 млн баррелей и отмечают, что это может привести к хаосу на рынке из-за распространения коронавируса.
Условия добычи чёрного золота менялись не раз. Так, до конца прошлого года государства договорились снизить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки от показателей 2018 года. В первой четверти 2020 года было принято решение о сокращении на 1,7 млн баррелей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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