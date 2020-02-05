В понедельник в военном ведомстве Турции сообщили о гибели в Идлибе пяти военных и одного гражданского в результате обстрела со стороны армии Сирии. Затем турецкий лидер уведомил о 8 погибших при обстреле.Президент Турции добавил, что военные двух стран продолжат диалог и в ближайшем будущем встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.