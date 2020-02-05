05.02.2020, 12:51
Эрдоган беседу по телефону с президентом России посчитал конструктивной
ИА «Ореанда-Новости». Президент Турции Тайип Эрдоган беседу по телефону с главой Российского государства Владимиром Путином о положении дел в сирийском Идлибе обозначил, как "продуктивный и конструктивный".
В понедельник в военном ведомстве Турции сообщили о гибели в Идлибе пяти военных и одного гражданского в результате обстрела со стороны армии Сирии. Затем турецкий лидер уведомил о 8 погибших при обстреле.
Эрдоганом было сказано, что Турция придаёт большое значение отношениям с РФ. Он выразил надежду, что Россия поймет "чувствительность Анкары" в данном вопросе. Президент Турции сообщил, что объяснил своему российскому коллеге положение дел в Идлибе.
Президент Турции добавил, что военные двух стран продолжат диалог и в ближайшем будущем встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.
В понедельник в военном ведомстве Турции сообщили о гибели в Идлибе пяти военных и одного гражданского в результате обстрела со стороны армии Сирии. Затем турецкий лидер уведомил о 8 погибших при обстреле.
Эрдоганом было сказано, что Турция придаёт большое значение отношениям с РФ. Он выразил надежду, что Россия поймет "чувствительность Анкары" в данном вопросе. Президент Турции сообщил, что объяснил своему российскому коллеге положение дел в Идлибе.
Президент Турции добавил, что военные двух стран продолжат диалог и в ближайшем будущем встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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