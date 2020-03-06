ИА «Ореанда-Новости». Президент Турции прокомментировал договорённости с Россией по Идлибу. По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, российско-турецкое соглашение принесёт значительную выгоду. Об этом Эрдоган рассказал журналистам на борту самолёта после визита в Москву, во время которого прошли переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Эрдоган отметил, что соглашение между странами поможет защитить границы Турции от сирийских атак и терактов. Оно даст возможность подготовить почву для стабилизации и нормализации обстановки в регионе Идлиба. Кроме того турецкий лидер добавил, что российско-турецкое соглашение призвано защитить военнослужащих и мирное население.

Переговоры между лидерами России и Турции прошли накануне в Москве. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта.