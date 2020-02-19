.

NTV передает, что лидером Турции заявлено о завершении Анкарой подготовки для того, чтобы осуществить свой план по Идлибу.Ранее МИД РФ проинформировало о том, что делегации из России и Турции осуществили 17-18 февраля в Москве второй раунд переговоров по Сирии. При этом Анкара заявила, что пока переговоры результата, удовлетворяющего Турцию, не дали.