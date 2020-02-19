19.02.2020, 13:46
Эрдоган уведомил о готовности Турции к началу военной операции в Идлибе
ИА «Ореанда-Новости». Турецкий президент Реджеп Тайиип Эрдоган сообщил, что военная операция Турции в сирийском Идлибе представляет собой лишь вопрос времени.
NTV передает, что лидером Турции заявлено о завершении Анкарой подготовки для того, чтобы осуществить свой план по Идлибу.
Эрдоганом также сказано, что Турция не намерена оставлять Идлиб режиму Асада и тем, кто является его сторонниками, заявлено в материале Anadolu.
Ранее МИД РФ проинформировало о том, что делегации из России и Турции осуществили 17-18 февраля в Москве второй раунд переговоров по Сирии. При этом Анкара заявила, что пока переговоры результата, удовлетворяющего Турцию, не дали.
NTV передает, что лидером Турции заявлено о завершении Анкарой подготовки для того, чтобы осуществить свой план по Идлибу.
Эрдоганом также сказано, что Турция не намерена оставлять Идлиб режиму Асада и тем, кто является его сторонниками, заявлено в материале Anadolu.
Ранее МИД РФ проинформировало о том, что делегации из России и Турции осуществили 17-18 февраля в Москве второй раунд переговоров по Сирии. При этом Анкара заявила, что пока переговоры результата, удовлетворяющего Турцию, не дали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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