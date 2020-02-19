ИА «Ореанда-Новости»Турецкий президент Реджеп Тайиип Эрдоган сообщил, что военная операция Турции в сирийском Идлибе представляет собой лишь вопрос времени. 

NTV передает, что лидером Турции заявлено о завершении Анкарой подготовки для того, чтобы осуществить свой план по Идлибу. 

Эрдоганом также сказано, что Турция не намерена оставлять Идлиб режиму Асада и тем, кто является его сторонниками, заявлено в материале Anadolu. 

Ранее МИД РФ проинформировало о том, что делегации из России и Турции осуществили 17-18 февраля в Москве второй раунд переговоров по Сирии. При этом Анкара заявила, что пока переговоры результата, удовлетворяющего Турцию, не дали.