Накануне в ЕС сообщили в Брюсселе представителям СМИ, что ЕС после встречи глав МИД одобрит документ по арктической политике Европы.В сообщении от 9 декабря говорится о признании советом того, что за развитие Арктики несут главную ответственность арктические страны. Однако совет также считает, что многие затрагивающие регион вопросы имеют глобальный характер. Также заявлено о том, что эти вопросы решаются эффективно в рамках многостороннего сотрудничества, в том числе через Арктический совет или через структуры ООН.