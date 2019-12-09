09.12.2019, 17:05
ЕС планирует обновить арктическую политику
ИА «Ореанда-Новости» В сообщении Совета ЕС от 9 декабря заявлено о том, что в планах Евросоюза обновить с учётом растущего интереса к арктическому региону концепцию арктической политики.
Накануне в ЕС сообщили в Брюсселе представителям СМИ, что ЕС после встречи глав МИД одобрит документ по арктической политике Европы.
В сообщении от 9 декабря говорится о признании советом того, что за развитие Арктики несут главную ответственность арктические страны. Однако совет также считает, что многие затрагивающие регион вопросы имеют глобальный характер. Также заявлено о том, что эти вопросы решаются эффективно в рамках многостороннего сотрудничества, в том числе через Арктический совет или через структуры ООН.
Накануне в ЕС сообщили в Брюсселе представителям СМИ, что ЕС после встречи глав МИД одобрит документ по арктической политике Европы.
В сообщении от 9 декабря говорится о признании советом того, что за развитие Арктики несут главную ответственность арктические страны. Однако совет также считает, что многие затрагивающие регион вопросы имеют глобальный характер. Также заявлено о том, что эти вопросы решаются эффективно в рамках многостороннего сотрудничества, в том числе через Арктический совет или через структуры ООН.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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