ИА «Ореанда-Новости». Европейский союз предложил Соединённому Королевству Великобритании и Северной Ирландии продлить срок пребывания на едином рынке и в Таможенном союзе ЕС по окончании переходного периода после Brexit.



Об этом сообщают немецкие средства массовой информации со ссылкой на документ правительства Федеративной Республики Германия.



Об этом сообщают немецкие средства массовой информации со ссылкой на документ правительства Федеративной Республики Германия.

По данным СМИ, Еврокомиссией было сделано заявление о возможности продления переходного периода “в качестве жеста доброй воли” в отношении британской стороны. В документе германского правительства отмечается, что Европейская комиссия готова допустить сохранение Соединённого Королевства на европейском едином рынке, но только на период переговоров. Когда они будут завершены, государству придётся его покинуть, как и Таможенный союз ЕС.





Согласно документу, продление переходного периода позволит Великобритании и Европейскому союзу прояснить свои позиции и провести переговоры по заключению всеобъемлющего торгового соглашения. Также отмечается, что стороны смогут найти решение проблемы Северной Ирландии. Как сообщают СМИ, Европейский союз выдвинул предложение британским властям о продлении переходного периода после Brexit ещё на год.





На прошлой неделе состоялись переговоры по Brexit, в ходе которых, по данным СМИ, британской стороне неофициально был предложен план, предусматривающий продление 21-месячного переходного периода, который должен истечь в конце 2020 года.



Благодаря введению данной меры, у сторон будет больше времени, чтобы согласовать новые торговые отношения между Соединённым Королевством и Европейским союзом, а также появится возможность избежать появления жёсткой границы в Северной Ирландии, пишут СМИ.





Напомним, в прошлом году начались официальные переговоры между Великобританией и Евросоюзом по условиям, на которых британская стороны выйдет из ЕС. В 2016 году в ходе референдума по данному вопросу в Соединённом Королевстве выиграли противники евроинтеграции с результатом 51,9%. Переговоры завершатся в ноябре ноября, после чего достигнутая сделка должна быть одобрена Европарламентом и Вестминстером.







