05.04.2020, 20:17
ЕС предсказали распад из-за распространения коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Зигмар Габриэль и Йошка Фишер, занимавшие ранее пост министра иностранных дел Германии, в совместной статье, размещённой в газете Tagesspiegel, заявили, что ЕС грозит распад из-за последствий распространения коронавируса, рассказывает РИА Новости.
По мнению германских политиков, Испании и Италии, странам, наиболее пострадавшим от инфекции коронавируса, помогают недостаточно. Бывшими министрами было отмечено, что солидарность европейских государств дала возможность Германии добиться успеха в сфере экономики после окончания Второй мировой войны.
Поэтому, заявляют политики, Европе нужна программа финансовой помощи, которая должна напоминать план Маршалла.
Немецкие политики считают, что коронавирус способен настолько углубить трещины в ЕС, что может произойти его распад.
По мнению германских политиков, Испании и Италии, странам, наиболее пострадавшим от инфекции коронавируса, помогают недостаточно. Бывшими министрами было отмечено, что солидарность европейских государств дала возможность Германии добиться успеха в сфере экономики после окончания Второй мировой войны.
Поэтому, заявляют политики, Европе нужна программа финансовой помощи, которая должна напоминать план Маршалла.
Немецкие политики считают, что коронавирус способен настолько углубить трещины в ЕС, что может произойти его распад.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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