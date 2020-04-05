, рассказывает РИА Новости.По мнению германских политиков, Испании и Италии, странам, наиболее пострадавшим от инфекции коронавируса, помогают недостаточно. Бывшими министрами было отмечено, что солидарность европейских государств дала возможность Германии добиться успеха в сфере экономики после окончания Второй мировой войны.Поэтому, заявляют политики,Немецкие политики считают, что коронавирус способен настолько углубить трещины в ЕС, что может произойти его распад.