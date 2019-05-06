ИА «Ореанда-Новости». В немецком издательстве Die Welt в статье шефа-корреспондента Михаэля Штюрмера говорится о том, что Германия вновь признаёт Российскую Федерацию сверхдержавой. Теперь странам Запада придётся считаться с мнением России на геополитической арене.

«Россия вновь обретает свой высокий статус. Это великое сверхгосударство, которое объединяет два континента, величественная империя Евразии с обширнейшими внешнеполитическими интересами и влиянием от средиземноморского региона до стран Латинской Америки. Россия сегодня стала «Третьим Римом», настоящим оплотом православной веры», - пишет Михаэль Штюрмер. Журналист отмечает, что западные страны в прошлом упустили важный шанс на выстраивание доверительных отношений с Российской Федерацией после распада Советского Союза. Тогда в Североатлантическом Альянсе была принята иная геополитическая стратегия, и НАТО проигнорировал вектор сближения политики с Кремлём, альянс стал расширяться в восточном направлении.

Как считает шеф-корреспондент Die Welt, западные страны так или иначе придут к пониманию необходимости идти на сближение с Россией. При этом политический обозреватель отмечает, что время и геополитические реалии говорят о необходимости решиться на такой шаг как можно скорее. Михаэль Штюрмер отмечает, что в современном мире сверхдержавы могут сохранить себя, только действуя сообща.