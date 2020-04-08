ИА «Ореанда-Новости». Эквадор стал ещё одним государством, которое попросило у России помощи в противостоянии коронавирусу, рассказал РИА Новости восьмого апреля Хулио Прадо Эспиноса, работающий в РФ послом от южноамериканской страны.

Ранее Россия стала оказывать помощь в борьбе с коронавирусом Италии и Сербии. 

По словам дипломата из Эквадора, в стране сегодня ощущается нехватка лекарственных препаратов, масок и респираторов. Также им было отмечено, что Эквадор в скором времени сможет реализовать что-то важно и полезное в деле противостояния коронавирусу, но только при условии совместной работы с РФ. 