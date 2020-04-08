08.04.2020, 20:30
Ещё одно государство попросило у РФ помощи в противостоянии коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Эквадор стал ещё одним государством, которое попросило у России помощи в противостоянии коронавирусу, рассказал РИА Новости восьмого апреля Хулио Прадо Эспиноса, работающий в РФ послом от южноамериканской страны.
Ранее Россия стала оказывать помощь в борьбе с коронавирусом Италии и Сербии.
По словам дипломата из Эквадора, в стране сегодня ощущается нехватка лекарственных препаратов, масок и респираторов. Также им было отмечено, что Эквадор в скором времени сможет реализовать что-то важно и полезное в деле противостояния коронавирусу, но только при условии совместной работы с РФ.
Ранее Россия стала оказывать помощь в борьбе с коронавирусом Италии и Сербии.
По словам дипломата из Эквадора, в стране сегодня ощущается нехватка лекарственных препаратов, масок и респираторов. Также им было отмечено, что Эквадор в скором времени сможет реализовать что-то важно и полезное в деле противостояния коронавирусу, но только при условии совместной работы с РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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