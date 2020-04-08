Ранее Россия стала оказывать помощь в борьбе с коронавирусом Италии и Сербии.По словам дипломата из Эквадора, в стране сегодня ощущается нехватка лекарственных препаратов, масок и респираторов. Также им было отмечено, что Эквадор в скором времени сможет реализовать что-то важно и полезное в деле противостояния коронавирусу, но только при условии совместной работы с РФ.