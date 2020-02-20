ИА «Ореанда-Новости». Ещё двое россиян с круизного судна Diamond Princess заразились коронавирусом.

Ещё у двух россиян с японского круизного судна Diamond Princess был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает российское посольство в Токио.

Сообщается, что заболевшие в ближайшие дни будут госпитализированы. Пока что заражённые граждане России чувствуют себя нормально. У них не выявлены ярко выраженные симптомы, обычно сопровождающие данную болезнь.

Всего на лайнере было свыше 3,7 тысяч человек. Из них заболели 621 пассажир, включая 322 человека, у которых болезнь пока не проявила симптомы. Ранее сообщалось о том, что в Японии скончались двое заражённых.