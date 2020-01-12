12.01.2020, 15:11
Эстонский парламентарий сделал заявление относительно пограндоговора с РФ
ИА «Ореанда-Новости» Сприкером эстонского парламента Хенном Пыллуаасом сказано, что пограничный договор вступает в противоречие с конституцией Эстонии. Он также с критикой отозвался о политиках, которые одобряют его ратификацию.
В материале, размещенном в газете Eesti Paevaleht, эстонский парламентарий написал, что Тартусским мирным договором было установлена эстонско-российская граница. По его словам, государство не вправе заключать внешние договоры, которые противоречат конституции.
Парламентарий также раскритиковал критиков, которые выступают за то, чтобы ратифицировать пограндоговор. Он сказал, что существуют политически деятели, попирающие эстонские интересы, которые желают узаконить аннексию и оккупацию эстонских территорий.
В материале, размещенном в газете Eesti Paevaleht, эстонский парламентарий написал, что Тартусским мирным договором было установлена эстонско-российская граница. По его словам, государство не вправе заключать внешние договоры, которые противоречат конституции.
Парламентарий также раскритиковал критиков, которые выступают за то, чтобы ратифицировать пограндоговор. Он сказал, что существуют политически деятели, попирающие эстонские интересы, которые желают узаконить аннексию и оккупацию эстонских территорий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии