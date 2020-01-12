Он также с критикой отозвался о политиках, которые одобряют его ратификацию.В материале, размещенном в газете Eesti Paevaleht, эстонский парламентарий написал, что Тартусским мирным договором было установлена эстонско-российская граница.Парламентарий также раскритиковал критиков, которые выступают за то, чтобы ратифицировать пограндоговор. Он сказал, что существуют политически деятели, попирающие эстонские интересы, которые желают узаконить аннексию и оккупацию эстонских территорий.