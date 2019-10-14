ИА «Ореанда-Новости». Европа требует как можно скорее завершить строительство «Северного потока - 2».

Такое требование связано с катастрофической нехваткой газа в Европе. Каждая европейская страна должна иметь 3 источника поставки природного газа согласно нормативам Европейского союза. 

Нехватка газа в Европе связана со снижением собственной добычи. Например, на территории Нидерландов постепенно закрывают газодобывающие скважины из-за уменьшения количества добываемого природного газа.  

Альтернативных вариантов поставок газа от других, кроме России, стран нет. Поэтому Европа настаивает на завершении «Северного потока - 2» в ближайшие сроки.