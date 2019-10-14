Такое требование связано с катастрофической. Каждая европейская страна должна иметь 3 источника поставки природного газа согласно нормативам Европейского союза.Нехватка газа в Европе связана со снижением собственной добычи. Например,из-за уменьшения количества добываемого природного газа.Поэтому Европа настаивает на завершении «Северного потока - 2» в ближайшие сроки.