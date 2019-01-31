ИА «Ореанда-Новости». Европарламент (ЕП) подготовил и намерен одобрить резолюцию о признании временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, лидера оппозиции. Ожидается, что в документе будет выражен призыв к государствам - членам ЕС признать кандидатуру Гуайдо до момента проведения новых выборов, сообщает агентство EFE.

В четверг, 31 января, на заседании плановой сессии Европарламента в Брюсселе планируется провести голосование по резолюции. Оно уже включено в повестку дня, о чём говорится на сайте ЕП.

Первым же пунктом документа ЕП выражает поддержку «дорожной карте» Хуана Гуайдо и признаёт его законным временным президентом. Это делается в соответствии с конституцией Венесуэлы (статья 233). Европарламент считает, что Венесуэле необходим законный исполняющий обязанности президента, пока не будут проведены новые «свободные, прозрачные выборы».

В тексте резолюции есть упоминание о том, что Евросоюз выступает против «любых предложений или попыток разрешить кризис в стране с применением насилия» и предлагает организовать под эгидой ООН независимое расследование гибели людей в ходе акций протеста в Венесуэле. Все страны ЕС во главе с Федерикой Могерини призываются к подготовке «единой позиции Евросоюза» для оказания поддержки Гуайдо до проведения выборов и для содействия в урегулировании кризиса.

Проект резолюции также содержит утверждение, что президент Николас Мадуро был избран в мае 2018 года с нарушениями мировых демократических стандартов. Его вступление в должность 10 января ЕП назвал «узурпацией власти», а Хуана Гуайдо - «избранным в соответствии с законом главой парламента».

Резолюция Европарламента разработана на основе нескольких исходных проектов его ведущими фракциями - это Европейская народная партия, либералы, социалисты. Главный тезис всех проектов - признание Гуайдо и.о. президента Венесуэлы. Итак, принятие резолюции - лишь вопрос времени. Важно отметить, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер, они не обязательно подлежат исполнению даже в пределах Евросоюза.

В четверг и в пятницу в Бухаресте будет проводиться неформальная встреча руководителей МИД Евросоюза. Ожидается, что в итоге Евросоюз так или иначе признает кандидатуру Хуана Гуайдо, вопрос только в формулировках.