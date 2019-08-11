ИА "Ореанда-Новости" Аномальная жаркая погода, установившаяся на территории Европейского континента этим летом, сменилась очередными неблагоприятными погодными условиями. Европейские страны накрыла череда ураганов и даже смерчей.

Такие природные явления для Европейского континента являются редкостью. Торнадо зафиксировано в небольшом государстве Люксембург. В городе под названием Петанж наблюдаются сорванные крыши и вырванные с корнями деревья. Более лёгкие предметы, например, кровля или садовая мебель, резко устремляется верх. Повреждёнными остались свыше ста жилых домов. Медицинские службы Люксембурга сообщили о девятнадцати пострадавших, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Мэр города Петанж Пьер Меллина призвал в такой ситуации быть более внимательными к трудностям соседей и прийти, по возможности, им на помощь.

Столица Голландии также оказалась под угрозой сильного смерча. В центре города Амстердама возникла огромная воронка. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших, однако, возникшее природное явления напугало туристов.

Территория Франции оказалась во власти непогоды значительнее, нежели Нидерланды. Граничивший с территорией Люксембурга департамент Мерт и Мозель пострадал от смерча, появившегося на территории соседнего государства. Улицы французского города Тулузы оказались под водой. Ураганный ветер и сильные грозы стали причиной отсутствия электроснабжения. По сведениям, около пятнадцати тысяч домов остались без электричества.

Непогода смогла избежать Германию. Второй год подряд здесь зафиксирована нетипичная для этой местности засуха. Немецкая служба погоды заявляет о том, что такая погода несёт уже катастрофический характер.



