



ИА «Ореанда-Новости» . Июль 2018 года стал месяцем громких заявлений и важных встреч. 16 июля состоялись переговоры лидера Китая с представителями Европейского союза в рамках саммита «Китай-ЕС». Эта встреча стала уже 20-й по счёту. В переговорах приняли участие председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём.

На встрече глава КНР и европейские чиновники обсуждали вопросы усиления китайско-европейского сотрудничества, возможности решения военного конфликта в Сирии, иранской ядерной сделки, торговой войны Соединённых Штатов Америки с Китаем, содействие развитию глобальных экономических проектов и торговле. Также на саммите были затронуты вопросы конфликта на юго-востоке Украины и денуклеаризация КНДР.





В ходе переговоров Си Цзиньпин назвал Китай и Евросоюз защитниками международного порядка. Участники встречи выразили общее согласие по вопросам поддержки политических мер в целях урегулирования конфликта в Сирии.



Для обеспечения мира и стабильности необходимо бросить силы на борьбу с терроризмом в этой стране. Одной из важнейших задач в рамках помощи Сирии и Ливии является увеличение объёмов гуманитарной помощи населению стран. К чему призвали все страны лидер Китая и представители Европейского союза.





В вопросах, связанных с ядерной сделкой с Ираном, участники встречи также были согласны друг с другом и говорили о необходимости соблюдения всех договорённостей. Только в этом случае Совместный всеобъемлющий план действий будет успешно реализован.



Напомним, что данный документ был подписан между Ираном, Россией, Великобританией, Китаем, США, Германией и Францией в 2015 году. В начале 2016 года он вступил в силу. Согласно этому плану, санкции Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза в отношении Ирана будут отменены, однако, иранская сторона должна ограничить свою ядерную программу. Соединённые Штаты Америки в мае 2018 вышли из этого соглашения, объявив о введении новых санкций в отношении Ирана.





Сесилия Мальмстрём, еврокомиссар по торговле, выразила обеспокоенность начавшейся торговой войной между США и Китаем и отметила важность усилий, которые направляет КНР на поддержание открытых рынков и борьбу с протекционизмом. Участники встречи договорились о начале совместной работы по реформе ВТО.



Китай является вторым по объёмам торговым партнёром стран Евросоюза – товарооборот между ЕС и Китаем достигает 1,5 миллиарда евро в день.



Китайские инвестиции в экономику ЕС за три года постоянно росли. Европейский Союз нуждается в продолжении этих вливаний.



Однако, несмотря на сотрудничество в вопросах мировой торговли, Европейский союз поддерживает претензии Соединённых Штатов Америки относительно несоблюдения китайскими производителями прав интеллектуальной собственности.