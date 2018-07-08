ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Украины сомневаются в правильности сближения Украины с Европой. На ближайшем саммите Европейский Союз потребует от Украины антикоррупционных реформ.

9 июля в Брюсселе пройдет саммит Украина-Европа, главной темой которого станут реформы против коррупции. Ранее правоохранительные органы конфисковали предметы роскоши: иномарку ограниченной серии стоимостью триста тысяч долларов и сокола из хрусталя за сорок шесть тысяч долларов. Обе вещи стали экспонатами мобильной выставки «Парк коррупции», базирующейся в Киеве. Сообщается, что посетители выставки, цель которой - показать результаты коррупции в стране - выходят возмущёнными и осознающими масштабы проблемы. Это сообщил представитель антикоррупционной инициативы Евросоюза Владимир Сологуб.

Весной текущего года Европейский союз дал согласие на спонсирование украинских антикоррупционных реформ. Финансовая помощь оценивается в более, чем один миллиард долларов. Взамен Европа требует от Украины масштабных реформ, но пока что она их не видит. Уже существует независимое Национальное антикоррупционное бюро. Оно работает хорошо, так как отделено от правоохранительных органов, также тесно связанных с коррупцией. Но это же одновременно и является отрицательной стороной, так как бюро не может самостоятельно сажать правонарушителей за решётку, таким образом всё равно передавая их в суд за судебной реформой. И на этом этапе происходит засечка, так как суды могут отпустить подсудимого по известной причине. Тем самым, борьба с коррупцией застопорилась.

«Украину просят создать отдельный антикоррупционный суд, – рассказал профессор лондонского Университетского колледжа Эндрю Уилсон. – Но это такая фикция, никто не верит, что он будет независимым. Так что это основной камень преткновения».

Сотрудница Международного института стратегических исследований Анастасия Воронцова поделилась, что правительство сейчас больше всего озабочено предстоящими выборами и неизвестно, получится ли уделить должное внимание разработке антикоррупционных методов.

Тем временем многие украинцы начинают разочаровываться в привязанности Украины к Евросоюзу, так как они ожидали больше положительных изменений. ЕС же использует предстоящий саммит для того, чтобы показать близость к Киеву.