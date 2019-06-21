ИА «Ореанда-Новости» На саммите глав государств и правительств в Брюсселе была обнародована резолюция, где говорится о планах Евросоюза признать недействительными паспорта, которые Россия выдаёт жителям Донбасса.

Как говорится в сообщении ЕС, данное решение расходится с Минскими соглашениями. Европейский Совет готов рассмотреть, в частности, такие меры, как непризнание российских паспортов, гласит документ.

24 апреля Владимир Путин издал указ, чем упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской Народных республик. Документ начал действовать со дня его официального опубликования.



