13.03.2020, 21:41
Евросоюз официально продлил санкции против граждан России
ИА «Ореанда-Новости». ЕС официально продлил санкции против россиян ещё на шесть месяцев. Ранее сообщалось, что срок действия индивидуальных ограничений должен был истечь в воскресенье, 15 марта.
Евросоюз продлил санкции в отношении граждан и юридических лиц, которых государства-члены считают причастными к подрыву целостности и суверенитета территорий, а также независимости Украины.Санкции распространяются на действия банковских карт и активов, а также вводят запрет на въезд на территории стран, входящих в ЕС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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