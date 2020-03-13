ИА «Ореанда-Новости» . ЕС официально продлил санкции против россиян ещё на шесть месяцев. Ранее сообщалось, что срок действия индивидуальных ограничений должен был истечь в воскресенье, 15 марта.

Евросоюз продлил санкции в отношении граждан и юридических лиц, которых государства-члены считают причастными к подрыву целостности и суверенитета территорий, а также независимости Украины.

Санкции распространяются на действия банковских карт и активов, а также вводят запрет на въезд на территории стран, входящих в ЕС.