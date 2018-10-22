ИА «Ореанда-Новости». Европейский союз обратился к властям Соединённых Штатов Америки с призывом подумать о последствиях для безопасности в случае выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза. Отмечается, что этот договор позволил сократить и уничтожить около трёх тысяч ракет с ядерными и обычными боеголовками.



Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза. Отмечается, что этот договор позволил сократить и уничтожить около трёх тысяч ракет с ядерными и обычными боеголовками.

В заявлении также говорится о том, что американская и российская стороны “должны вести конструктивный диалог”, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также предпринять все меры, чтобы его положения полностью исполнялись, так как это “необходимо для европейской и глобальной безопасности”. В Европейском союзе уточнили, что власти Российской Федерации не соблюдают некоторые условия соглашения.



В сообщении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза отмечается, что от “новой гонки вооружений” мир пострадает от “ещё большей нестабильности”.





В Европейском союзе отметили, что объединение ожидает от российских властей “прозрачного и содержательного ответа” на серьёзную обеспокоенность, которая связана с исполнением ими ДРСМД. Также в сообщении отмечается, что ЕС рассчитывает на то, что власти Соединённых Штатов рассмотрят последствия своего возможного выхода из соглашения “для собственной безопасности, безопасности их союзников и всего мира”.





Ранее президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом было сделано заявление о том, что американская сторона намерена выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в Неваде. По его словам, властями российского государства нарушаются условия договора.





В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что в Москве готовы ответить на слова американского лидера о выходе из соглашения. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что выход Соединённых Штатов из договора может сделать мир “более опасным”. Также он отверг обвинения американских властей в нарушении договора и заявил, что США “размывает” основные его положения, потому что развертывает антиракеты, которые могут быть также использованы как ракеты малой и средней дальности.











