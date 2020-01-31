ИА «Ореанда-Новости». Социальная сеть Facebook намерена бороться с распространением ложной информации о коронавирусе.

Компания Faccebook выпустила заявление, в котором пообещала бороться с ложной информацией, которая распространяется вокруг нового коронавируса.

Люди действительно могут поверить в ложные предположения или конспирологические теории, распространяемые по Сети. Это может принести реальный вред.

Ранее ВОЗ признала новый коронавирус и его распространение чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Организация здравоохранения призвала страны бороться с распространением вируса, а также предупредить ложную и недостоверную информацию, окружающую болезнь.