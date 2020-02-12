ИА «Ореанда-Новости». Житель Луизины 22-летний молодой человек признался в поджоге трёх церквей. Он объявил, что совершил преступление с целью популяризации блэк-метал. Нарушителю закона грозит до 70 лет лишения свободы.

В течение года (первый поджог произошел в марте 2019) Мэтьюз сжёг три баптистские церкви в городке Опелусас.

10 февраля, в понедельник молодой человек сознался в преступлениях и признал вину. Был ли акт совершения поджога продиктован расистскими предубеждениями уточнено не было. Но сам обвиняемый говорит, что одной из причин, безусловно, являлась ненависть к религии.

Интересно, что молодой человек – сын помощника местного шерифа.

«Своим отвратительным поступком он нарушил гражданские права прихожан и нанес ущерб их общинам», - заявил заместитель генерального прокурора Луизианы.