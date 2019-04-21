ИА «Ореанда-Новости» Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей страничке в Twitter опубликовала запись по поводу президентских выборов, добавив к ней хэштег, который, как отметили пользователи Сети, похож на фашистский лозунг.

В своём микроблоге министр выложила фото с избирательного участка и отметила, что хочет сделать «ответственный выбор», поблагодарив при этом всех, кто обеспечивает «прозрачные и демократические выборы».

Свой пост Супрун сопроводила хештегом #Украина_превыше_всего.

Пользователи Сети отреагировали на эту фразу с возмущением, отметив, что она невероятно похожа на строчку из немецкого гимна после франко-прусской войны 1870—1871 годов – «Германия превыше всего» - позже этот лозунг стал одним из основных символов нацизма во времена Третьего рейха. После Второй мировой войны этот лозунг был запрещён.