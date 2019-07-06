ИА «Ореанда-Новости» Утром 5 июля российский путешественник Фёдор Конюхов и глава Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома Северка в Московской области в Евпаторию на самолёте на солнечных батареях. Вечером, преодолев 1340 километров, им пришлось приземлиться из-за плохой погоды и захода солнца.

Исследователи переночевали в городе Темрюк (Краснодарский край) и утром продолжили перелёт. Сын путешественника Оскар Конюхов сообщил журналистам, что, несмотря на то что не удалось, как было запланировано, уложиться в один световой день, полёт проходит в штатном режиме.

Данный перелёт является тестовым в рамках подготовки к кругосветному беспосадочному путешествию на самолёте, работающем на энергии солнечного света.