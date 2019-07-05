ИА «Ореанда-Новости» 5 июля известный российский путешественник Фёдор Конюхов вылетел из Москвы в Крым на самолёте, работающем на солнечных батареях. Исследователя сопровождает президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский. Маршрут полёта: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Евпатория. Путешествие планируется совершить в течение одного светового дня.

Данный полёт проводится в рамках подготовки к одиночной беспосадочной кругосветной экспедиции по воздуху с использованием солнечной энергии, запланированной на 2021 год. Самолёт под названием «Летающая лаборатория» был создан специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве воздушного судна для полёта вокруг света. Цель тестового полёта – провести испытания солнечных модулей на разных высотах, под разными углами к солнечным лучам и в различных широтах. Размах крыла самолёта составляет 25 метров, вес летательного аппарата – 900 килограмм.

Ранее был совершён один-единственный успешный кругосветный перелёт вокруг Земли на солнечной энергии: в 2015–2016 годах швейцарский самолёт Solar Impulse 2 облетел Землю за 500 дней, при это было сделано 19 остановок. Теперь Конюхов готовится к беспосадочному полёту, который, как предполагается, будет продолжаться 7 дней.