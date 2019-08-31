ИА «Ореанда-Новости». Фермер Hao Xianzhang из Китая выращивает груши в виде младенцев. Он создает плоды необычной формы с 2003 года. Специальные формы помогают ему выращивать нестандартные груши. Он помещает в них плоды, после чего они становятся как дети.

Фермер также зарабатывает на производстве вина. Для этого он забирает груши досрочно и помещает их в бутылки, где созревают фрукты.

Как сообщает fruitmould.com, мужчина постоянно совершенствует свои технологии и выращивает не только "детей".

Такая же технология была использована китайской компанией Fruit Mould Co. Организация выращивает удивительные фрукты и овощи всех видов.