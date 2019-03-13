ИА «Ореанда-Новости». В Варшаве фермеры в знак протеста рассыпали на проезжей части дороги яблоки и подожгли покрышки. Люди недовольны низкими закупочными ценами на их продукцию.

На акцию протеста собрались несколько десятков польских фермеров и представителей организаций сельского хозяйства "Агроуния". Люди вышли на площадь Завиши в Варшаве недалеко от центрального железнодорожного вокзала. Основное их требование – поднять закупочные цены на фрукты, овощи и мясо.

Рассыпанные яблоки на дороге заблокировали движение по улице, полиция перекрыла дорогу. Зажжённые автомобильные покрышки через несколько минут потушили прибывшие на место спасатели МЧС.

Также протестующие перегородили движение трамваев, положив на пути тушу поросёнка. Но через некоторое время её убрали и движение было восстановлено. Так как об акции не сообщали городским властям, акция незаконна, сообщают в полиции Варшавы.