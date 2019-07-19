ИА «Ореанда-Новости». 50-й юбилейный фестиваль Comic-Con стартовал в Сан-Диего, США. Это крупнейшее ежегодное событие в мире для любителей комиксов, поп-культуры и индустрии развлечений.

На юбилее фанаты Comic-Con прощаются с такими длинными телешоу, как «Сверхъестественное», «Игра престолов» и «Стрела», а также приветствуют новые сезоны культовых фаворитов - Вероники Марс, Ривердейла и других.

Участники шьют костюмы, повторяющие образы своих любимых комических героев. В эти дни в Сан-Диего участники могут встретить Спанч Боба и имперских штурмовиков и более десятка супергероев.

В течение четырёх дней поклонники кино, телешоу, компьютерных игр и комиксов первыми увидят лучшие мировые премьеры и встретятся с кумирами.