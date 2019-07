ИА «Ореанда-Новости». Студийный фильм Уолта Диснея «Аладдин», основанный на одноименном мультфильме, преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате. По данным издания The Hollywood Reporter, картина собрала 343 миллиона долларов из этой суммы на аренду дома, ещё 657 миллионов долларов на международном уровне.

Лента была четвертым фильмом в 2019 году, который принес миллиардную отметку. Среди римейков диснеевских мультфильмов это уже третий такой успешный проект - ранее Alice in Wonderland и Beauty and the Beast преодолели рубеж в миллиард долларов.

Для Уилла Смита, сыгравшего роль Джина в фильме, и Гая Ричи, «Аладдин» стал самым кассовым проектом в их карьере.

В общей сложности за историю кинематографа рубеж в миллиард долларов в кассах был преодолен 41 фильмом.

«Аладдин» вышел в российский прокат 23 мая, мировая премьера состоялась двумя неделями ранее.