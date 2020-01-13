13.01.2020, 13:24
Финансист из США заявил, что Boeing способен обрушить американскую экономику
ИА «Ореанда-Новости». Американскую экономику могут обрушить трудности, которые появились у компании Boeing. Такое заявление сделал Стивен Мнучин, работающий на должности министра финансов США.
По мнению финансиста, США из-за ситуации с Boeing может потерять около полпроцента ВВП. Высказывание Мнучина приводит CNBC.
Министр заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведёт к замедлению роста американского ВВП. Недавно Мнучин сообщил, что до 3 процентов должен составить рост ВВП США. Американские власти считают, что большого экономического роста можно достичь за счёт того, что будет заключено соглашение по торговле с КНР.
По мнению финансиста, США из-за ситуации с Boeing может потерять около полпроцента ВВП. Высказывание Мнучина приводит CNBC.
Министр заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведёт к замедлению роста американского ВВП. Недавно Мнучин сообщил, что до 3 процентов должен составить рост ВВП США. Американские власти считают, что большого экономического роста можно достичь за счёт того, что будет заключено соглашение по торговле с КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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