По мнению финансиста, США из-за ситуации с Boeing может потерять около полпроцента ВВП. Высказывание Мнучина приводит CNBC.Министр заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведёт к замедлению роста американского ВВП. Недавно Мнучин сообщил, что до 3 процентов должен составить рост ВВП США. Американские власти считают, что большого экономического роста можно достичь за счёт того, что будет заключено соглашение по торговле с КНР.