ИА «Ореанда-Новости». Экономические настроения в ЕС в апреле снизились до самого низкого уровня за последние два года. Европейская комиссия заявила сегодня, 29 апреля, что индекс настроений в этом месяце снизился до 104 пунктов с 105,6 в марте, что является самым низким уровнем с сентября 2016 года. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали меньшего снижения, до 105,0.

Исследование свидетельствует о том, что экономические перспективы еврозоны, состоящей из 19 стран-членов, на начало 2019 года были неопределёнными лишь после скромного роста на 0,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом в третьем и четвертом кварталах 2018 года.

Первоначальная оценка за первый квартал должна быть опубликована в предстоящий вторник, в среднем ожидается рост на 0,3 процента.

Настроения в промышленности падают пятый месяц подряд до -4,1 пункта в апреле с -1,6 пункта в марте, что значительно ниже рыночных ожиданий. Представления о производственных ожиданиях, текущих заказах и запасах готовой продукции ухудшились. Напротив, настроения в сфере услуг, сектор, который производит две трети ВВП еврозоны, в апреле не изменились и составили 11,5 пункта, несмотря на ожидания снижения. Отдельный индикатор делового климата, который помогает определить фазу делового цикла, упал в апрельском опросе Reuters до 0,42 пункта. Это самый низкий показатель с августа 2016 года.

Среди основных стран общие экономические настроения упали в Германии, Франции, Италии и Испании, но улучшились в Нидерландах.