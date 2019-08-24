24.08.2019, 10:31
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира
ИА «Ореанда-Новости». На сайте издания в пятницу был опубликован список самых высокооплачиваемых актрис в мире. Рейтинг возглавила американская актриса Скарлетт Йоханссон. Первое место актриса завоёвывает уже второй год подряд. В этом году актриса заработала 56 миллионов долларов.
В прошлом году Скарлетт также была удостоена звания самой высокооплачиваемой актрисы, заработав 40,5 миллионов долларов в период с июля 2017 по июль 2918 года. Как отмечает издание, самый большой доход актрисе принесла роль Чёрной Вдовы в фильме о Мстителях.
За картину "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) актриса получила 35 миллионов долларов. Также в скором времени в прокат выйдет сольный фильм персонажа "Чёрная Вдова" (Black Widow).
Второе место в спике заняла София Вергара, известная своей ролью в проекте "Американская семейка". Её доход составил 44,1 миллиона долларов. Третью строчку заняла звезда фильмов "Жестокие игры" и "Между небом и землёй" Риз Уизерспун с доходом в 35 миллионов долларов.
Топ-5 закрывают Николь Кидман и Дженнифер Энистон.
В прошлом году Скарлетт также была удостоена звания самой высокооплачиваемой актрисы, заработав 40,5 миллионов долларов в период с июля 2017 по июль 2918 года. Как отмечает издание, самый большой доход актрисе принесла роль Чёрной Вдовы в фильме о Мстителях.
За картину "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) актриса получила 35 миллионов долларов. Также в скором времени в прокат выйдет сольный фильм персонажа "Чёрная Вдова" (Black Widow).
Второе место в спике заняла София Вергара, известная своей ролью в проекте "Американская семейка". Её доход составил 44,1 миллиона долларов. Третью строчку заняла звезда фильмов "Жестокие игры" и "Между небом и землёй" Риз Уизерспун с доходом в 35 миллионов долларов.
Топ-5 закрывают Николь Кидман и Дженнифер Энистон.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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