«ИА Ореанда-Новости» Вин отправил приглашение Дуэйну, чтобы тот вернулся на съемки. Джонсон опубликовал в социальной сети видеообращение, в котором тепло поблагодарил друга за приглашение.





Напомним, что до этого Вин Дизель снимался в кинофраншизе фильма «Форсаж», начиная с 2001 года. С 2011 года в проект пришёл Дуэйн по прозвищу «Скала». С тех пор актёры были неразлучны, но потом поругались. Сейчас контакты наладились и оба готовы сниматься в десятой части «Форсажа».





В своём приглашении Джонсон сказал, что все десять лет он стремился поднять проект на новый уровень.