ИА «Ореанда-Новости». Министерство вооружённых сил Французской Республики обвинило Российскую Федерацию в шпионаже с помощью спутника. Глава ведомства Флоранс Парли утверждает, что в прошлом году российский спутник якобы находился вблизи французского спутника Athena-Fidus.



По её словам, действия российской стороны являются очень недружественными. Она добавила, что спутник как будто “пытался подслушать своих соседей”.



По её словам, действия российской стороны являются очень недружественными. Она добавила, что спутник как будто “пытался подслушать своих соседей”.

Министр вооружённых сил Франции отмечает, что Париж посчитал, что аппарат РФ пытается “перехватить” французскую информацию. По её словам, после того как специалистами было зафиксировано приближение одного спутника к другому, они начали наблюдать за российским спутником.





Ранее американским изданием National Interest был выпущен материал о том, что российской стороной развивается программа создания “спутников-убийц”, блокирующих работу других космических аппаратов. В материале отмечается, что ранее помощник государственного секретаря США Илем Поблет во время совещания по вопросам разоружения в Женеве обвинила Российскую Федерацию в запуске таких спутников. Российской стороной обвинения были отвергнуты. Власти РФ указали на то, что речь идет о спутниках-инспекторах, разработанные для обнаружения неполадок в работе других аппаратов. Автор отмечает, что обе версии имеют право на существование, так как спутники, которые обладают способностью к точному маневрированию и механизмами для ремонта, имеют способность “выводить из строя другие космические аппараты”.





Напомним, в августе текущего месяца Госдеп назвал “несоответствующим чему-либо видимому ранее” поведение запущенного Российской Федерацией осенью 2017 года спутника-инспектора.



В Министерстве иностранных дел Соединённых Штатов отметили, что американские власти обеспокоены этим, так как на протяжении многих лет “Российская Федерация активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие”.





По мнению члена Академии космонавтики имени Циолковского Игоря Маринина заявление, которое было сделано американской стороной - “политическая пурга”, так как российский спутник маневрирует. Он указывает на то, что США “умалчивают” о том, что американские спутники так же маневрируют и имеют возможность подлетать к нашим спутникам.