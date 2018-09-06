ИА «Ореанда-Новости». Французская Республика заявила о готовности нанести удары по правительственным объектам Сирийской Арабской Республики, если Дамаском будет применено химическое оружие на территории провинции Идлиб.





Такое заявление было сделано начальником главного штаба Вооружённых сил Франции генералом Франсуа Лекуэнтром.



По его словам, к концу осени текущего года планируется окончательно ликвидировать позиции боевиков террористической организации “Исламское государство” (запрещена на территории Российской Федерации) в Республике Ирак и Сирийской Арабской Республике.



Такое заявление было сделано начальником главного штаба Вооружённых сил Франции генералом Франсуа Лекуэнтром.По его словам, к концу осени текущего года планируется окончательно ликвидировать позиции боевиков террористической организации “Исламское государство” (запрещена на территории Российской Федерации) в Республике Ирак и Сирийской Арабской Республике.

В настоящее время провинция Идлиб не контролируется сирийскими властями. На территории провинции находятся боевики вооружённой оппозиции и террористы ряда группировок, периодически атакующих позиции войск САР.



Ранее спецпосланником Организации Объединённых Наций по Сирии Стаффаном де Мистурой было сказано, что в Идлибе в настоящий период сконцентрированы около десяти тысяч боевиков, относящихся к террористической группировке “Аль-Каида” (запрещена на территории Российской Федерации).



По его словам, в Идлибе проживает около трёх миллионов человек мирного населения, в связи с чем использование тяжёлого вооружения является невозможным.





Сенатор, член комитета по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление властей Французской Республики. По его словам, для французской стороны отсутствие применения химического оружия является плохим сценарием, так как в этом случае они не будут иметь оправданной причины для нанесения удара по правительственным объектам Сирийской Арабской Республики. Олег Морозов считает, что западные государства ожидают, что “провокация состоится”.





Ранее глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Соединённые Штаты Америки в попытке вывести из-под удара в арабской республике террористическую группировку “Джебхат ан-Нусра” (запрещена на территории РФ).



Российский министр обратился к американской стороне с призывом “не повторять провал” администрации предыдущего американского президента Барака Обамы, которая давала обещание разделить умеренную оппозицию и боевиков террористической группировки, однако так и не сделала этого.