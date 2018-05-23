23.05.2018, 16:25
Франция подверглась нападению африканских червей-молотов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вместе с декоративными растениями на территорию Франции проникли незваные гости в виде червей-молотов. Известно, что заморские посетители прибыли из некоторых азиатских и африканских республик.
Изначально черви были обнаружены благодаря снимкам в интернете. На них чётко видно червеобразное существо весьма крупных размеров. В свою очередь на снимки наткнулся член Национального Французского музея естественной истории в Париже Жан-Лу Жюстин. Первая его реакция на данное зрелище было неверие в происходящее, поскольку подобный вид ну никак не мог оказаться так далеко от своего места жительства. Однако вскоре он убедился в обратном, когда смог увидеть существо воочию. По его утверждению, червяки смогли захватить буквально все уголки Франции.
Фотографии, ставшие подтверждением его гипотезы, принадлежат фотографу натуралисту Пьеру Гросу, сделавшему их более пяти лет назад. Однажды во время прогулки, Грос случайно обнаружил весьма необычный вид червей, который был слишком большой в сравнении со своими собратьями. Тогда он сделал несколько фотоснимков и разослал их ученым. Вначале получив снимки Жюстин так же не поверил своим глазам и попросил сделать парочку дополнительных фотографий.
На новых изображениях ученый четко разглядел три вида беспозвоночных, которые никогда до этого не обитали на территории Франции. После чего биолог стал много путешествовать в попытках установить, на сколько распространился этот вид в стране шампанского и свежеиспечённых булок. Оказалось, что червяки оказались на территории государства еще 20 лет назад, заполонив буквально все ее окрестности.
Жюстин с его научными партнерами сделали выводы, что подобное могло произойти ввиду глобализации мировой торговли, вследствие чего виды животных могут быть занесены в совершено иное для них место. Такой поворот событий может губительно сказаться на фауне, в которую попал незваные гости.
Черви-молоты известны как крупнейшие представители своего вида. Свое название они получили, в том числе благодаря молото подобному телу, вызывающее у многих ассоциацию с данным предметом. Эти крупные хищники при хороших условиях способны достигать до 50 сантиметров в длину. В случае отсутствия естественной угрозы, они способны нанести непоправимый вред экосистеме.
Изначально черви были обнаружены благодаря снимкам в интернете. На них чётко видно червеобразное существо весьма крупных размеров. В свою очередь на снимки наткнулся член Национального Французского музея естественной истории в Париже Жан-Лу Жюстин. Первая его реакция на данное зрелище было неверие в происходящее, поскольку подобный вид ну никак не мог оказаться так далеко от своего места жительства. Однако вскоре он убедился в обратном, когда смог увидеть существо воочию. По его утверждению, червяки смогли захватить буквально все уголки Франции.
Фотографии, ставшие подтверждением его гипотезы, принадлежат фотографу натуралисту Пьеру Гросу, сделавшему их более пяти лет назад. Однажды во время прогулки, Грос случайно обнаружил весьма необычный вид червей, который был слишком большой в сравнении со своими собратьями. Тогда он сделал несколько фотоснимков и разослал их ученым. Вначале получив снимки Жюстин так же не поверил своим глазам и попросил сделать парочку дополнительных фотографий.
На новых изображениях ученый четко разглядел три вида беспозвоночных, которые никогда до этого не обитали на территории Франции. После чего биолог стал много путешествовать в попытках установить, на сколько распространился этот вид в стране шампанского и свежеиспечённых булок. Оказалось, что червяки оказались на территории государства еще 20 лет назад, заполонив буквально все ее окрестности.
Жюстин с его научными партнерами сделали выводы, что подобное могло произойти ввиду глобализации мировой торговли, вследствие чего виды животных могут быть занесены в совершено иное для них место. Такой поворот событий может губительно сказаться на фауне, в которую попал незваные гости.
Черви-молоты известны как крупнейшие представители своего вида. Свое название они получили, в том числе благодаря молото подобному телу, вызывающее у многих ассоциацию с данным предметом. Эти крупные хищники при хороших условиях способны достигать до 50 сантиметров в длину. В случае отсутствия естественной угрозы, они способны нанести непоправимый вред экосистеме.
Источник: Ореанда-Новости
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