ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мировая организация Oxfam, известная своей благотворительной деятельностью, обвинила Италию и Францию в жестоком обращении с детьми-мигрантами. С их слов, несовершеннолетние зачастую остаются на французско-итальянской границе из-за бюрократии последних. В свою очередь французике пограничники переправляют их обратно, аргументируя это отсутствием нужных документов.

Также по информации, предоставленной организацией, дети зачастую подвергаются физическому и моральному унижению. После задержания, их часто оставляют в специальных камерах без пищи, воды и какого-либо отопления. Более того, им отказывают в доступе к законным представителям, что в корне противоречит, как и французскому, так и европейскому своду законов.

Более того некоторые поступки пограничников можно назвать откровенно садистскими. К примеру, они могут отнять у ребёнка сим-карту, дабы он не мог связаться с помощью, а затем обрезая подошвы его ботинок: заставляют идти обратно в Италию по бездорожным участкам. Был зафиксирован случай, когда эфиопской девочке пришлось пройти пересечённую местность, держа на руках своего полуторамесячного ребёнка.

По некоторым данным, с 2017 по 2018 год границу Италии прошли по минимальным оценкам более 16 тысяч 500 беженцев из таких стран, как Судан, Эритрея, Сирия и Афганистан. Подавляющее большинство из них направлялось в страны Западной Европы, такие как Франция, Великобритания, Швеция и Германия. Как правило, цель путешествия заключалась в попытке найти свои семьи или друзей.

Это уже далеко не первый скандал, в котором были замечены французские пограничники. Буквально недавно их поймали на подделке документов для того, чтобы не пустить иммигрантов в пределы государства. Они меняли дату рождения, что позволяла отказать уже «взрослым» беженцам в предоставлении убежища.

Миграционный кризис волной накрыл страны ЕС ещё в 2015 году. По последним данным, одна лишь Италия приняла к себе более 119 000 человек.