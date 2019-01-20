ИА "Ореанда-Новости". Правительство Франции в следующем месяце представит проект закона о ведении налога для крупнейших компаний, предоставляющих цифровые услуги. Об этом сегодня сообщил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Как сообщил министр представителям СМИ, нормативный акт будет представиле Совету министров уже в феврале 2019 года, после чего документ будет передан для рассмотрения парламентом в кратчайшие сроки.

Глава финансового министерства отметил, что налог коснётся «всех компаний, предлагающих цифровые услуги и имеющие оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции». Ле Мэр отметил, что налогообложение таких цифровых гигантов, как Apple, Google, Facebook, является «вызовом 21-го века» и «вопросом справедливости».

По подсчётам французского кабмина, принятие законопроекта принесёт в бюджет страны около 500 млн евро.

Отметим, весной минувшего года Европейская комиссия подготовила проект налога, который планировалось взимать на территории стран ЕС с компаний, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий, годовой оборот которых превышает750 млн евро. Это, в первую очередь, касалось таких гигантов индустрии, как Apple, Microsoft, Google и Facebook. Однако, прежде чем налог будет введён, нововведение должно пройти процедуру согласования в Европарламенте и Совете ЕС. В начале декабря 2018 года еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси сообщил, что Совет ЕС по экономике и финансам пока не смог принять положительное решение по введению налога на доходы IT-корпораций.

Тогда газета Financial Times писала, что Германия и Франция разработали новую версию цифрового налога на своих территориях. Согласно новому проекту документа сбор в размере 3% будет взиматься только с доходов компаний, полученных от рекламы в интернете. Таким образом, компании Google и Facebook будут включены в новую версию законопроекта, некоторых ритейлеров, включая Amazon, это не коснётся.