ИА «Ореанда-Новости» Довольно обширную коллекцию из частей гардероба Александра II, в том числе - рубашка и жилет с каплями крови после покушения в 1881 году, были торжественно переданы российскому послу на большом вечере, посвященным русско-французскому альянсу.

Реликвии попали во Францию вместе со второй женой императора - Екатериной Михайловной Долгорукой, которая бежала в другую страну после смерти супруга. Она же завещала некоторые из вещей умершего мужа собору святителя Николая Чудотворца, православному храму, расположенному в Ницце.

Эти вещи были украдены, но, благодаря действиям представителей французских властей, их удалось вернуть обратно туда, где им и положено быть.

Самыми важными реликвиями по праву считаются рубашка и жилет Александра II, на которых остались капли крови после покушения 1 (13) марта 1881 года. Всего покушений было 8. Первое было совершено крестьянином Алексеем Петровым, когда государь направлялся от ворот Летнего сада к своей карете. Второе датируется 1867 годом, когда польский эмигрант промахнулся и попал в лошадь. Третье произошло в 1879 году, когда чудо и нетерпеливый характер Александра II спасли ему жизнь от взрыва, уготованного террористами. На следующий год императору снова приготовили взрыв, но благодаря случайности он опоздал на обед, и во время происшествия погибла только охрана.

Смерть Александру II принес третий по счету взрыв. В начале марта 1881 года Игнатий Гриневицкий кинул бомбу прямо под ноги государю. От полученных ран император скончался.

Александр II в российской истории считается реформатором и освободителем. Именно во время его правления было отменено крепостное право, ограничена цензура и еще много разных законов, которые частично снимали цепи ограничений с русского народа. Чем-то символично, что освободитель пал от рук освобожденных.

Александр II был единственным императором Российской Империи, который доехал до Сибири. Во время его правления был тот самый пик русской литературы, который закончился вместе с его кончиной.