В частности, более 200 болельщиков из Нигерии теперь не могут вернуться в родную страну из-за действий мошенников на их родине.



ИА «Ореанда-Новости» . Футбольный праздник для некоторых фанатов игры закончился разочарованием.

По сообщениям, поступившим в средства массовой информации, в Нигерии мошенники предлагали молодым людям помощь в оформлении на работу в России во время проведения чемпионата мира по футболу. Фирма оформляла нигерийцам паспорта болельщиков (Fan ID) за 300 долларов, хотя в рамках проведения чемпионата Fan ID оформлялся бесплатно. Помимо оплаты паспорта болельщика, пострадавшие от мошенников также оплатили билеты в Россию и обратно. После того, как болельщики из Нигерии прибыли в Российскую Федерацию, их билеты обратно были аннулированы.



Представители общественной организации волонтёров «Альтернатива» сообщают, что 12 июля нигерийские болельщики пытались улететь из России специальным рейсом из аэропорта «Шереметьево», однако в терминал, куда они прибыли, их не впустили. Оказалось, что из терминала A вылетают только частные самолёты. В итоге молодые люди были вынуждены собраться возле нигерийского посольства. По данным всё той же «Альтернативы» возле посольства сейчас ночуют 76 человек, еще около 50 болельщиков находятся в московских аэропортах. 200 нигерийцев без визы в Москве пытаются найти работу и пропитание.





Представители Посольства Нигерии обещали решить вопрос болельщиков в течение 5 дней. Для нигерийцев выделили транспорт и пообещали разместить их в хостелах на время, пока будет решаться проблема. Оплачивать размещение пострадавших от действий мошенников будет нигерийская сторона. Также посол Нигерии Стив Дэвис Угбах сообщил, что намерен обратиться за помощью в решении этого вопроса к российскому правительству. Паспорт болельщика разрешает находиться без визы на территории России до 25 июля, однако нигерийское посольство опасается, что не успеет отправить всех своих граждан на родину к этому моменту.





Напомним, что чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня. Завершится мундиаль-2018 15 июля. Паспорт болельщика - это своеобразное удостоверение личности необходимое для посещения матчей футбольного чемпионата. Данное удостоверение выдавалось бесплатно после того, как болельщик приобретал билет на игру. Также паспорт болельщика позволяет всем иностранным гражданам въехать на территорию России во время чемпионата мира по футболу без визы.