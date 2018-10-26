ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Спивак, руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» рассказал в эфире телевидения о том, что правительство Украины обманывает население по поводу поставок газа. С его слов, власти придумали газовую аферу, о которой умалчивают украинцам.

В эфире телеканала NewsOne политик Дмитрий Спивак заявил, что власти Украины обманывают народ, утверждая, что их страна «слезла с российской газовой иглы». При этом в стране «бодяжат» украинский и российский газ, а население заставляют переплачивать за голубое топливо.

Спивак пояснил, что Киев покупает на самом деле российский газ, но не напрямую, а в Европе реверсным путем.

«Это полуправда, потому что мы покупаем российский газ через Европу, то есть реверсным путем», – сказал Спивак об утверждении, что Украина уже два года закупает европейский газ.

При этом, по его словам, страна добывает около 19 млрд кубометров газа, а население потребляет лишь 17 млрд. Таким образом украинцы переплачивают за голубое топливо в шесть-восемь раз. Всё это выгодно «Нафтогазу», ведь компания таким образом «вымывает деньги» из страны, заявил он.

«Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет. А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой и финансовой прокладкой, так как она ничего не добывает и не делает. Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — подчеркнул он.

С 1 ноября на Украине поднимут цены на газ, это утвердил кабмин. Цены вырастут на 23,5 процента, новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. Такое решение принято в рамках договоренности с Международным валютным фондом. Мера необходима для получения нового транша от МВФ.

Финансовая организация оказывает Киеву помощь уже три года, с 2015 года. За это время Украина получила от МВФ 8,7 млрд долларов США. После сообщения о повышении тарифов фонд выделит Украине ещё 3,9 млрд долларов.