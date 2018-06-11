ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бывший сотрудник, занимающий руководящую должность в службе безопасности Украины, посчитал, что в ближайшие сроки Киеву не суждено вернуть потерянные территории – Донбасс и Крымский полуостров. По мнению генерал-майора, Василия Вовка, люди там не хотят воссоединяться с Украиной.

Прокомментировав сложившуюся на этих территориях обстановку и призвав увидеть реалии, Василий Вовк заявил, что под словами «ближайшее время» имеется ввиду лет пятнадцать.

Он уверен, что мнение о том, что девяносто девять процентов жителей Донбасса хотят и готовы вернуться в состав Украины – смешно. По его уверению, ситуация говорит о том, что даже вокруг оккупированных территорий жители смотрят в сторону России, даже не говоря об оккупированных.

Крымчане также хотят оставаться в составе России, а тот факт, что некоторые пользуются украинскими паспортами, лишь указывает на то, что они желают пользоваться возможностями безвизового режима. По его мнению, восемьдесят процентов крымчан быть частью Украины не хотят. У них почти всех есть российские паспорта.

Напомним, чуть ранее депутаты в Киеве озвучивали мнение, что руководству СБУ необходимо собрание, так как столица начинает терять контроль над ещё одним городом – Одессой. А пророссийские организации там активничают с разрешения местных властей и даже получают поддержку. Эти опасения получили критику многих политологов, как в Украине, так и в России.

До этого звучало заявление, что в Крыму «загибается» сельское хозяйство из-за засухи, причиной которой стало перекрытие основного канала воды.

Тем не менее, Киев не признаёт Крымский полуостров частью России, считая эти территории лишь в статусе «оккупации», которая продлится некоторое время. Так в начале 2018 года премьер Украины Владимир Гройсман предложил России вернуть им Крым, отдав и флот. Это весьма возмутило крымчан, а в Госсовете ему даже предложили проверить здоровье, в частности голову.

Однако чиновники Украины по одному начинают говорить о том, что всё же Киеву не удастся вернуть назад Крым и Донбасс из-за отсутствия ресурсов.



