ИА «Ореанда-Новости» . Западные страны больше могут считать космос безопасной зоной из-за близости от их спутников китайских и российских аппаратов. Такое заявление сделал генерал Объединённых вооруженных сил НАТО Андре Ланата в своём интервью для американского журнала Washington Examiner.

По словам военного, власти РФ на днях запустили в космическое пространство спутник-инспектор, который следует за разведывательным спутником США. Американские эксперты пока не смогли определить, какие задачи выполняет данный спутник и как с ним бороться, однако некоторые из них считают, что Китай и Россия намерены таким образом подорвать используемые штатами геолокацию и коммуникацию. Специалисты якобы опасаются, что система может уничтожить или повредить космические спутники западных стран.

Андре Ланата также заявил, что членам НАТО необходимо самостоятельно реагировать на подобные угрозы, поскольку у альянса нет объектов в космосе.