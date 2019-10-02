ИА «Ореанда-Новости». В Eurogas назвали повторение газового кризиса десятилетней давности маловероятным.

В 2009 году мир накрыл газовый кризис. Возник он из-за разногласий России и Украины, вследствие чего «Газпром» прекратил экспорт газа на Украину.



Позже "Газпром" был вынужден снизить поставки топлива в ЕС, так как Украина несанкционированно забирала часть газа себе. Срок нового договора о поставке газа на Украину истекает в 2019 году.

С тех пор страны Евросоюза работали над тем, чтобы подобной ситуации не повторилось. Были накоплены большие запасы газа, появились новые хранилища и расширился круг возможных поставщиков.

Тем временем Россия, Украина и Еврокомиссия проводит трёхсторонние встречи по поводу продолжения сотрудничества в данной отрасли.