ИА «Ореанда-Новости» Прокурор главного управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что власти регионов, в которых в настоящее время происходят масштабные лесные пожары, искажали данные о возгораниях.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. […] Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов», – сказал Федосов. В Республике Бурятия подобных нарушений выявлено не было. Теперь сотрудники прокуратуры изучают информацию по Красноярскому краю.

Сообщается, что. Федосов также упомянул о волоките, из-за которой в Приангарье не была увеличена численность группировки для тушения пожаров.