18.04.2019, 17:02
Генпрокурор США заявил, что власти страны не были в сговоре с Россией
ИА «Ореанда-Новости». Генеральный прокурор Соединённых Штатов Америки Уильям Барр заявил, что президент страны или другие американцы не были в сговоре с властями России на выборах в 2016 году, сообщают РИА Новости.
Барр выразил благодарность спецпрокурору Роберту Мюллеру за то, что тот смог «раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс». Генпрокурор отметил, что основной целью расследования было установить была ли связна кампания Трампа с Россией. Расследование показало, что сговора не было.
Барр также отметил, что Трамп добровольно сотрудничал со следствием и не стал убирать из доклада какие-то положения.
Барр выразил благодарность спецпрокурору Роберту Мюллеру за то, что тот смог «раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс». Генпрокурор отметил, что основной целью расследования было установить была ли связна кампания Трампа с Россией. Расследование показало, что сговора не было.
Барр также отметил, что Трамп добровольно сотрудничал со следствием и не стал убирать из доклада какие-то положения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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