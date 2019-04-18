Барр выразил благодарность спецпрокурору Роберту Мюллеру за то, что тот смог «раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс». Генпрокурор отметил, что основной целью расследования было установить была ли связна кампания Трампа с Россией. Расследование показало, что сговора не было.Барр также отметил, что Трамп добровольно сотрудничал со следствием и не стал убирать из доклада какие-то положения.