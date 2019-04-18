ИА «Ореанда-Новости». Генеральный прокурор Соединённых Штатов Америки Уильям Барр заявил, что президент страны или другие американцы не были в сговоре с властями России на выборах в 2016 году, сообщают РИА Новости.

Барр выразил благодарность спецпрокурору Роберту Мюллеру за то, что тот смог «раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс». Генпрокурор отметил, что основной целью расследования было установить была ли связна кампания Трампа с Россией. Расследование показало, что сговора не было.

Барр также отметил, что Трамп добровольно сотрудничал со следствием и не стал убирать из доклада какие-то положения.